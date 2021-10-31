Раймонд Паулс и в локдаун записывает новые песни

31 октября 2021, 13:13Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН
Легенда Латвии Раймонд Паулс просто неутомим. Он и в локдаун занят делом: записывает в студии новые песни.
Не любит Раймонд Волдемарович отдыхать: работа, работа, работа!
«У меня пять или семь роялей: в студии, на радио, дома, на даче. Я не могу без рояля… каждый день нужно играть, хотя бы для того, чтобы пальцы размять. Иногда такое настроение, что и новая мелодия приходит. Для меня удачный год, если появились две новые песни… все это не так легко, как можно подумать».
Латвия ждет новых концертов Маэстро!
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