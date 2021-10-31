Правительство выделило почти 750 млн рублей регионам на социальные контракты

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31 октября 2021, 12:08 Источник: Правительство России

Фермер, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 749,5 млн рублей для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Средства поступят в 10 регионов страны.

«Бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по 7 тысячам социальных контрактов, и еще больше людей смогут воспользоваться этой поддержкой», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства.

Деньги поступит в 10 регионов: Северную Осетию – Аланию, Башкортостан, Чечню, Чувашию, Республику Алтай и Алтайский край, Белгородскую, Липецкую, Саратовскую и Иркутскую области.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или гражданином. Благодаря ему можно пройти переобучение и повысить квалификацию, открыть свое дело и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Федеральное софинансирование соцконтрактов началось в 2020 году. Тогда господдержку смогли получить более 20 регионов. По решению президента с 2021 года федеральное финансирование для оказания помощи гражданам в форме социального контракта предоставляется всем регионам Росс

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