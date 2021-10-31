Юрист Наталья Барбалюк: решение работать ли в локдаун остается за работодателями

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2021, 11:35

В Хабаровском крае, вслед за другими российскими регионами, введены нерабочие дни в связи с ухудшающейся ситуацией по коронавирусу. В регионе днями локдауна объявлен период с 1 по 7 ноября. Однако не для всех категорий работников эти дни станут выходными. Юрист, заведующая отделом правовой и социальной защиты Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Наталья Барбалюк объяснила «Аргументам недели», кого могут обязать выйти на работу в неделю локдауна.

- На деле работодатели сами определяют порядок нерабочих дней и издают распоряжение о выходе на работу сотрудников в период локдауна. В Хабаровском крае все госорганы будут работать в 100%-м составе сотрудников, согласно соответствующему распоряжению. В этом же документе указано, что работодатели, в том числе индивидуальные предприниматели, самостоятельно принимают решение о том, выходят ли и сотрудники в эти дни на работу или нет. То есть, право выбирать, будут ли работники трудиться и в каком составе, остается за работодателем, - подчеркнула эксперт.

Юрист также объяснила порядок оплаты сотрудникам дней локдауна.

- Отмечу, что объявленные выходные не являются праздничными днями - это именно нерабочие дни. Оплачиваться они будут в обычном размере - как тем, кто выйдет на работу, так и тем, кто работать не будет. Надо понимать и другую сторону - откуда работодатель будет брать деньги на заработную плату, если его сотрудники не будут выполнять план, а производство будет остановлено? Например, наш санаторий «Кульдур». Если он закроется в эти дни, то кто будет обслуживать находящихся там пациентов? Эта ситуация двоякая, нужно входить в положение работодателя тоже. Они могут объявить эти дни простоями и не выплачивать вообще. Такое тоже может быть, - указала Наталья Барбалюк.

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