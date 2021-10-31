РИА Новости: Большинство госпитализированных с отравлением из отеля в Хургаде - дети

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31 октября 2021, 11:19 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В Египте массовое отравление произошло в отеле AMC Royal в Хургаде. Житель Татарстана Азат Сабиров рассказал, что в этом отеле отдыхает его жена Елена Сергеева, и она отравилась. Сейчас Елена находится в госпитале.

По информации Сабирова, среди почувствовавших недомогание в основном дети от двух лет. Плохо себя они почувствовали в ночь на субботу, 30 октября. У детей поднялась высокая температура, рвота, диарея. В госпитале пациентам ставят капельницы.

Госпитализированная Елена Сергеева рассказала, ей стало плохо на третий день пребывания в отеле AMC Royal в Хургаде. Ее начало подташнивать, потом открылись рвота, диарея. Поднялась температура, она ощутила слабость. Женщина обратилась по медицинскому полису в страховую компанию.

По ее информации, власти планируют заводить уголовное дело на отель в связи с антисанитарными условиями.

Госпитализировано порядка 30 человек. Отель закрыт на два дня. Туристов переселяют в другие отели.

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