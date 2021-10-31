В Киеве епископ ПЦУ набросился на женщину-соседку по дому из-за русского языка. Конфликт между служителем так называемой раскольнической "Православной церкви Украины" и его соседкой по многоквартирному дому описал интернет-портал "Факты".
Ссора между соседями произошла из-за собаки женщины. Епископу не понравился громкий лай собаки. Он напал на женщину на улице у подъезда дома и начал избивать.
По словам пострадавшей женщины, все произошло так быстро, что она даже не успела отреагировать.
Позже епископ напал на супруга пострадавшей, который пришел ей на помочь. При этом священника взбесило, что муж и жена говорили на русском языке.
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