Магазинам «Летуаль» и «Подружка» в ТЦ «Авиапарк» грозит штраф или закрытие за нарушение режима «нерабочих дней»

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30 октября 2021, 17:30

Фото: pixabay.com

Магазинам «Летуаль» и «Подружка», которые работают на территории ТЦ «Авиапарк», грозит штраф в размере 300 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима «нерабочих дней». Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.



«В ходе обследования, проведенного 30 октября сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы магазина «Подружка» на территории торгового центра «Авиапарк». Администрацией магазинов не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тыс. руб. В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток», - сообщил Антон Романов.



Он отметил, что руководство магазинов будет приглашено в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.





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