Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей
30 октября 2021, 16:32Источник:
РИА Новости
Количество болеющих новой коронавирусной инфекцией детей сейчас увеличивается. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, находящийся в субботу во Владимирской области, сказал журналистам: "Видим, что количество пациентов детского возраста - до 18 лет также в эту волну прирастает".
Президент РФ Владимир Путин командировал Мурашко и его заместителей в регионы с самой острой ситуацией по заболеваемости ковидом.
Министр, ознакомившись с ситуацией, отметил, что во Владимирской области сегодня активно болеющих детей около 2050 человек. Он подчеркнул, что некоторых детей приходится помещать в реанимационные отделения.
Мурашко со ccылкой на имеющуюся статистику собщил о бессимптомном протекании коронавируса у 50% детей.
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