Мурашко заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди детей

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30 октября 2021, 16:32 Источник: РИА Новости

Михаил Мурашко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Количество болеющих новой коронавирусной инфекцией детей сейчас увеличивается. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, находящийся в субботу во Владимирской области, сказал журналистам:

"Видим, что количество пациентов детского возраста - до 18 лет также в эту волну прирастает".

Президент РФ Владимир Путин командировал Мурашко и его заместителей в регионы с самой острой ситуацией по заболеваемости ковидом.

Министр, ознакомившись с ситуацией, отметил, что во Владимирской области сегодня активно болеющих детей около 2050 человек. Он подчеркнул, что некоторых детей приходится помещать в реанимационные отделения.

Мурашко со ccылкой на имеющуюся статистику собщил о бессимптомном протекании коронавируса у 50% детей.

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