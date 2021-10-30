Митрополит Иларион рассказал о риске утечки данных при «оплате лицом» в метро

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30 октября 2021, 16:45 Источник: Интерфакс

Метро, Anton Belitsky/globallook.com

Митрополит Иларион высказал мнение относительно использования системы Face Pay в метро. Она позволяет оплачивать проезд по биометрии.

Система была введена в Московском метрополитене 15 октября. Чтобы оплатить проезд, достаточно посмотреть на камеру, устновленную перед турникетом.

По мнению глава синодального отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, которое он высказал в эфире телеканала «Россия-24», такая система связана с определенными рисками.

«Опасность здесь, конечно, заключается в том, что конфиденциальные данные будут куда-то утекать, что фотографии людей, которые находятся в некоем общем банке данных, могут стать доступны злоумышленникам, поэтому рисков здесь есть, конечно, очень много», - сказал митрополит.

Как считает владыка, такие вещи должны быть дело сугубо добровольным. «Если человек готов свое лицо подставить в качестве кредитной карточки, то ему, наверное, никто не должен это запрещать. Но если человек не готов это делать, то должны сохраняться альтернативные формы оплаты», - считает митрополит.

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