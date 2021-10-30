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30 октября 2021, 16:04

Дина Аверина, фото: vk.com/olympicsrus

Россиянка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и побила рекорд другой российской гимнастки Евгении Канаевой по количеству завоеванного "золота" мировых первенств.

В индивидуальном многоборье уроженка города Заволжье Нижегородской области по итогам четырех упражнений заработала 108,400 балла и завоевала золотую медаль.

"Серебро" заняла белорусская спортсменка Алина Горносько (105,300 балла), "бронзу" — Арина Аверина (103,200). Дина и Арина Аверина - сестры-близнецы.

Дина Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира в этом виде программы, обойдя россиянок Евгению Канаеву, Яну Кудрявцеву, болгарских гимнасток Марию Петрову и Марию Гигову, у которых по три победы на мировых первенствах.

На чемпионате мира в японском городе Китакюсю Дина Аверина еще завоевала четыре золота: в упражнениях с обручем, мячом, булавами и в командном турнире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arina and Dina Averins️️️️️ (@arishadina1998)

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