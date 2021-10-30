Вернувшись со съёмок в космосе, актриса Юлия Пересильд улетела с дочками отдыхать на Мальдивы

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30 октября 2021, 15:49

фото: pixabay.com

Коллеги и друзьям актрисы театра и кино Юлии Пересильд заметили, что она выглядит уставшей после полёта в космос и съёмок фильма на МКС. Первая в мире актриса-космонавт опубликовала в Инстаграм пляжное фото и поделилась, что отдохнуть на Мальдивах ей помог Андрей Бурковский.

"Друзья познаются в беде … это гон… спасибо Андрей Бурковский, что я здесь",- подписала снимок Пересильд.

По словам Юли, при встрече с ней Бурковский заметил, что ей необходимо отдохнуть. Актер не только подсказал Пересильд, где она может хорошо отдохнуть, но и все организовал. "Здесь волшебно! Я в первый раз на Мальдивах. Красиво! И океан - это волшебство!!!! Наслаждаемся первыми часами здесь!!!",- рассказала актриса и уточнила, что отдыхает вместе с дочками Аней и Машей.

Девочки скучали по маме, пока она была в космосе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

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