Как в России наказывали сотрудников магазинов и врачей за нарушения санитарного режима

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30 октября 2021, 15:24 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Трансперенси Интернешнл — Россия» (организация признана в РФ иностранным агентом) изучила судебные дела о нарушении санитарного режима за прошлый год и выяснила, какие обвинения были самыми частыми, кого наказали сильнее всего, и кто виноват в нарушениях противоэпидемиологических норм, связанных с пандемией COVID-19.



В апреле-декабре 2020 года российские суды рассмотрели более 10 тысяч дел, связанных с нарушением санитарных правил. Подавляющее большинство дел — около 8 тысяч — были заведены на физических лиц. Экспертов же заинтересовали 1467 решений в отношении юридических лиц, должностных лиц и персонала, который был привлечен к ответственности за нарушения на рабочем месте.



Самыми распространенными нарушениями стали:



- отсутствие антисептиков, термометров, разметок для соблюдения социальной дистанции — не менее 925 дел;



- отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ) — не менее 794 дел, причем из них за отсутствие масок — не менее 792 дел.



В тройку лидеров среди регионов, где суды применяли эту норму, вошли Кемеровская область (141 решение), Краснодарский край (118) и Пермский край (84).



Большая часть (69%) открытых дел касались бизнеса. Обвинялись магазины, рестораны, развлекательные и досуговые организации, а также производственные предприятия. По количеству дел, заведенных на одну компанию, в лидерах X5 Retail Group, которая владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». На «Пятерочку» было заведено 50 дел, на «Магнит» — 49 дел. В целом на магазины было заведено 505 дел.



Штрафы для бизнеса применялись наиболее часто (763 раза), а административное приостановление деятельности (АПД) — почти в 4 раза реже (196 раз). Ресторан VinoGrad в Краснодарском крае получил суровое наказание в виде АПД на 60 суток. В нем проходил концерт известного музыканта Моргенштерна «с массовым пребыванием людей».



В 340 случаях нарушения касались внутреннего обустройства — например, средства для уборки стояли не на положенном месте. Вменялось также отсутствие контроля температуры у работников или нарушение правил дистанцирования. 320 дел было заведено за неправильное ношение или отсутствие средств индивидуальной защиты, почти все из которых касались конкретно масок.

Вот один из подобных случаев:



«В судебном заседании Гунькина О.И. суду пояснила, что находилась на рабочем месте в маске. Маску приспустила, чтобы попить воды. В этот момент в отдел ворвались сотрудники Роспотребнадзора, которые стали составлять протокол об административном правонарушении. Считает, что ее действиями не был причинен ущерб, никто от этого не пострадал».



Суд признал женщину виновной, при этом вынес меру наказания в виде предупреждения. Роспотребнадзор подал на апелляцию с целью ужесточить наказание. В итоге женщине пришлось заплатить штраф размером в 7,5 тыс. рублей.



Ограничения из-за пандемии отразились и на работе социальных учреждений. В 2020 году как минимум в 194 больницах произошли вспышки COVID-19.



Перегруженность больниц, нехватка медперсонала, средств индивидуальной защиты и финансирования усложняли медикам условия работы. К этим факторам добавились проверки и санкции за нарушение антиковидных норм.



Ответчиками почти каждого пятого дела (18,5% из 1467 дел) были больницы или медработники. Всего с апреля по декабрь 2020 года суды оштрафовали 118 медучреждений и 150 медработников на сумму в 14 млн рублей. Абсолютным лидером по количеству административных дел в отношении врачей и больниц стал Забайкальский край.



Среди оштрафованных больниц оказалась Усть-Кутская районная больница в Иркутской области. Ее штрафовали дважды. По словам заместителя главного бухгалтера Марины Башун, по нарушениям, связанным с коронавирусной инфекцией, больница выплатила свыше 1 млн рублей.



Проблема оказалась гораздо шире, чем просто нехватка СИЗов на рынке.



«До пандемии финансирование медучреждений в России составляло примерно 3% ВВП. В 2020 году объем вырос до 4% ВВП. Но по опыту других стран нормальный уровень — это 7‒8% ВВП», - отметил Андрей Коновал, председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие».



Штрафы коснулись не только больниц. Роспотребнадзор выписывал их и главврачам, и их заместителям, и даже простым медработникам - санитаркам и медсестрам. Всего было оштрафовано 93 руководителя медицинских учреждений и 57 человек из персонала больниц.



По мнению эпидемиолога Шелимовца, Роспотребнадзор в первое время следовал подходу, когда за случаи внутрибольничной вспышки обязательно должны были быть виновные, которые понесли бы наказание.



«Но нельзя наказывать за то, что в принципе непредотвратимо силами медперсонала», — отметил врач.





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