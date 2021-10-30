Православная вера: Хотелось бы многим недругам Россию «сжевать», да вот хранима она Святыми

Аргументы Недели → Общество 13+

30 октября 2021, 11:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Соловецкие острова

Как это частенько бывает в нашей многонациональной семье, где близких жизнь «разбросала» по дальним странам, но не лишила теплоты, заботы друг к другу. Вчерашний ночной звонок от моей сестры Галочки, которая живет в Красноярске, дал мне уверенность в завтрашнем дне.

Моя Галочка – дама конкретная, из семьи военного! Сразу же начала с беспокойства: «Танечка, как ты? Как детки? Как муж? Все ли здоровы? Посмотри, что в мире творится! Не только же коронавирус, но и международная ситуация беспокоит меня. Как вы там у себя? Правда ли, что в Латвии совсем плохо к русским сейчас относятся? Впрочем, всегда нехорошо относились, но в тебе столько кровей «намешано» - ты и там своя… Но сердце за наших, русских, болит».

Я попыталась объяснить Галочке, что не так все страшно – держимся, живем, работаем, высказываем свои мысли. А то и правда, что неудачное нынче в Латвии правительство: людей не слушает, давит на народ, за горло держит людей, чтобы не «бунтовали», а молчали. Худо всем! И русским, и латышам. Словно бес вселился в наших «слуг народа»! Конечно, для многих политиков-националов, Россия, как всегда виновата…

А мне мудрая Галочка так ответила (человек она у меня очень верующий, и очень светлый, молится за нашу семью): «Молюсь я за всех Вас. Просить нужно мудрости у Господа и Его руководства в выборе: нужно ли вмешиваться в тему конфликтов межнациональных отношений? Мы никого не можем оправдать. Единственный праведник, через которого мы оправдываемся – Иисус. Оправдывая одних, мы как правило осуждаем их оппонентов. Но Всевышний нас предупреждает, чтобы мы никого не судили, чтобы самим не оказаться под судом. Сейчас настолько обострился конфликт в международном плане. И для многих стран одна виновница – Россия. Хотелось бы ее сжевать многим, да вот хранима она Богом, Богородицей, Святыми – Покров на ней. А, если Бог с нами, то кто против нас? Россия, если и вмешивается в конфликты, то мироносицей: гуманитарной помощью и миротворной миссией. Она не несет жажду крови, мести и господства над другими. Россия сейчас другая, чем в 1917 году. Да, еще много недостатков внутри страны, но русский человек с именем Бога, преодолеет все. Это у нас на генетическом уровне – вера! Вспомни, в каждом городе России есть свой покровитель - святой, который не даст Россию на растерзание. Я знаю свой народ: долго живу и многое вижу. Помню, как наши сибиряки на фронт уходили… Маленькая была, но помню… Это было в холод 1942 года. Помню, бабушка смотрела им в след и крестила, а потом молилась неустанно, с любовью. И все вернулись живыми, кроме нашего летчика Гриши… Русских человек врос в свою землю, не мыслит без нее. Я говорю о тех, кто истинно русский. Вспомни, что писал святой Иоанн Кронштадтский: «Русский человек должен благодарить Бога за то, что он русский». С нами Правая Вера и никто нам не страшен. Любовь побеждает всегда. А у нас на Руси всегда заступники были!»

Балтийское Бюро «Аргументы Недели» начинает акцию-рассказ о Святых Земли русской…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости