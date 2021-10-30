Всемирная универсальная выставка ЭКСПО может пройти в Москве в 2030 году

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30 октября 2021, 11:45

Фото: Юрий Кулаков

Кампания по поддержке проведения в столице выставки «Экспо» в 2030 году стартовала в Москве.



«Международное бюро выставок (BIE) 29 октября завершило прием заявок на право проведения Всемирной выставки в 2030 году. В итоговом списке - пять городов-кандидатов: Москва (Россия), Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Одновременно с закрытием заявочного окна в России началась кампания по поддержке заявки российской столицы на «Экспо-2030». Символичный старт будет дан в Москве: после закрытия приема заявок одна из главных достопримечательностей столицы - Останкинская башня - окрасится в цвета российской заявки», - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.



Отмечается, что поддержать Москву можно в социальных сетях, разместив фотографию с любимым видом столицы и отметив хэштегом #времяэкспо. Авторы лучших работ получат брендированные подарки от заявочного комитета «Москва Экспо-2030».



«Москва - это крупнейший мегаполис, который ежегодно привлекает десятки миллионов туристов со всего мира. Российская столица принимала основные международные мероприятия: чемпионат мира по футболу, Олимпиаду. По сути, «Экспо» - это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения Всемирной выставки в других странах показывает, что «Экспо» является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места. Мы уверены, что в случае положительного решения Москва проведет «Экспо-2030» на высочайшем уровне», - отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.



Уточняется, что в случае победы Москвы выставка в столице будет проводиться с 27 апреля по 27 октября 2030 года. Уже выбрано место - это район вблизи аэропорта Внуково.





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