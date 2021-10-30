Синоптик Леус сообщил, что в субботу в Москве температура воздуха поднимется до плюс 14 градусов

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в рамках беседы с журналистами утром в субботу, 30 октября, что температура воздуха в Москве сегодня поднимется до плюс 12-14 градусов.
Михаил Леус уточнил, что в столице России ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура в Москве достигнет плюс 14 градусов, а в Подмосковье – плюс 15 градусов. Ветер в Москве будет юго-западный, его скорость составит до 9 метров в секунду.
В течение дня атмосферное давление в столице будет выше нормы и достигнет 754 миллиметров ртутного столба.
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