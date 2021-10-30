Руководство Росздравнадзора отправилось в регионы для помощи в борьбе с COVID-19

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30 октября 2021, 10:50 Источник: Росздравнадзор

Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov//globallook.com

Руководители Росздравндазора по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко отправились в четыре российских региона, в которых сложилась критическая ситуация из-за распространения коронавируса.

В пятницу президент РФ Владимир Путин дал соответствующее распоряжение министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В ходе «десанта» медицинские чиновники будут оказывать на местах методическую и другую необходимую помощь. Как сообщила пресс-служба ведомства 30 октября, руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители уже выехали в регионы со сложной обстановкой по распространению коронавирусной инфекции — Республики Татарстан и Удмуртия, Владимирскую и Белгородскую области.

29 октября в России зарегистрировали новый максимум по числу умерших от коронавируса за сутки – 1 163 человек.

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