Разведывательное сообщество США представило обновленный доклад о происхождении нового коронавируса

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30 октября 2021, 10:05 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Разведывательное сообщество США распространило 29 октября обновленный доклад о происхождении нового коронавируса. Американская разведка по-прежнему считает, что новый вирус не был создан в качестве биологического оружия.

Документ опубликован на сайте аппарата директора Национальной разведки США. Это обновление к докладу о происхождении COVID-19, который был представлен общественности в августе. «Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие, - отмечается в документе. - Большинство ведомств также считает с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был изменен методами генетической инженерии, однако два управления полагают, что недостаточно доказательств, чтобы оценить, так это или нет».

В разведсообществе по-прежнему нет единого мнения о происхождении нового коронавируса. Наиболее вероятными оно считает две гипотезы: передача инфекции от животного к человеку или лабораторный инцидент. В докладе указывается на то, что власти Китая продолжают препятствовать международному расследованию, а без сотрудничества со стороны Пекина невозможно дать окончательную оценку происхождения нового коронавируса.

В августе, когда впервые был опубликован доклад американской разведки о происхождении COVID-19, в Китае назвали документ неубедительным. По мнению китайской стороны, выяснение происхождения COVID-19 является исключительно делом ученых, а не экспертов из разведки.

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