Губернатор Севастополя Развожаев назвал ситуацию с COVID-19 в городе крайне тяжелой

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29 октября 2021, 22:04 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Севастополе крайне тяжелая. Обстановку с заболеваемостью в городе описал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам главы города, вирус распространятся в Севастополе быстрыми темпами, и ситуация складывается крайне тяжелая, тяжелейшая за весь период пандемии.

Развожаев в эфире севастопольского телеканала СТВ сказал, что система здравоохранения работает на пределе своих возможностей, постольку с такой ситуацией Севастополь за последние два года не сталкивался. Ранее Развозжаев объявил об установлении блокпостов на въезде в регион в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Туристов будут пускать в город только по QR-коду.

В пятницу глава Севастополя добавил, что число суточных заражений подходит к "серьезной критической точке", поэтому в городе введены дополнительные ограничения, разворачиваются дополнительные больничные койки.

Михаил Развозжаев выразил надежду на изменение ситуации в положительную сторону и на спад заболеваемости после окончания нерабочих дней.

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