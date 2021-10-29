Росстат сообщил о cнижении уровня безработицы в России

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29 октября 2021, 20:57

фото: pixabay.com

Росстат (Федеральная служба государственной статистики) в пятницу, 29 октября, сообщил о рекордно низком уровне безработицы в Российской Федерации. В сентябре 2021 года уровень безработицы снизился до 4,3 процента в сравнении с 4,4 процентами в августе.

В Росстате сообщили, что всего в сентябре в Центрах занятости в регионах зарегистрировались три миллиона 300 тысяч человек.

Федеральная служба государственной статистики сообщала, что по итогам 2002 года безработными были четыре миллиона 321 тысяча человек. Это почти на четверть больше, чем в 2019 году.

Минпросвещения РФ планирует прекратить приём в колледжи по 43 профессиям. Приём абитуриентов могут приостановить на такие профессии как рекламный агент, контролёр банка, младшая медсестра, судовой повар, парикмахер, бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта.

Уровень безработицы – основной индикатор рынка труда, который показывает отношение занятого населения к общей численности трудоспособного. Уровень безработицы характеризует текущее состояние экономики страны. Согласно современным представлениям экономистов, уровень безработицы в 4-5% считается нормой.

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