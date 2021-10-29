От создателей «Игры в кальмара»: криптовалюта Squid взлетела в цене

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2021, 20:16 Анастасия Иванова

Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным проектом в истории на стриминговом сервисе Netflix. Создатели сериала выпустили свою криптовалюту Squid (кальмар). По данным CoinMarketCap, с 27 по 29 октября токен взлетел в цене примерно в 70 раз.



В 12 часов дня 27 октября один токен Squid можно было приобрести за 0,06 доллара, а к тому же времени 29 октября валюта подорожала до 4,2 доллара. Предпродажа монет началась 20 октября и, согласно официальному техническому документу, все предложение было распродано за секунду. Однако разработчики установили ограничение на торговлю новым токеном, которое вызвало недовольство множества клиентов — криптовалюту нельзя продать на популярной децентрализованной бирже Pancakeswap.



Squid — одна из сотен криптовалют, получивших успех исключительно благодаря хорошей рекламе. Например, мем-токен Shiba Inu, созданный на волне успеха Dogecoin, за последнюю неделю подорожал на 150%, обновив исторический максимум.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости