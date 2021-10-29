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Роспотребнадзор: В России выявлены пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2

, 20:17 Источник: РИА Новости

Роспотребнадзор: В России выявлены пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2
фото: pixabay.com

В России выявили пять случаев дельта-штамма коронавируса AY.4.2 - три у пациентов в Москве и по одному в Подмосковье и по одному в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан).

Данные огласил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Эпидемиолог уточнил, что о первых трех случаях дельта-штамма коронавируса AY.4.2 ведомство сообщило в понедельник.

Хафизов отметил, что институты как Роспотребнадзора, так и других ведомств продолжают работу по постоянному мониторингу за изменчивостью патогена на предмет выявления как известных, так и возможных новых геновариантов новой коронавирусной инфекции.

Британское Агентство по здравоохранению ранее сообщало, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной дельтой. Хафизов добавил, что при этом данных о том, что новый вариант вызывает более тяжелое течение болезни или устойчив к антителам, пока нет.

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