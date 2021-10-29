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Сибирский город обогнал Москву по темпам роста стоимости жилья

, 19:44

Сибирский город обогнал Москву по темпам роста стоимости жилья

Риелторы проанализировали динамику цен на квартиры в новостройках по городам России с населением свыше 500 тысяч человек за последний год. 

По темпам роста стоимости квадратного метра жилья Омск обогнал Москву, возглавив рейтинг мегаполисов-лидеров по данному показателю.

За 12 месяцев стоимость «квадрата» в новостройках сибирского города поднялась на 86,7%, в денежном выражении — с 56,2 тысячи до 104,9 тысячи рублей, как подсчитали аналитики. На втором месте Краснодар с чуть менее заметным ростом цен на квартиры (один квадратный метр подорожал на 85,1 %) с 71 тысячи рублей в октябре 2020-го до 131,4 тысячи в текущем месяце. Третье место заняла Самара (плюс 61,1%, до 84,6 тысячи рублей). Четвертое место досталось Оренбургу с приростом цены за «квадрат» на 39,6%, до 52,9 тысячи рублей, на пятом — Ярославль (плюс 37,4 %, до 77,5 тысячи рублей).

Средняя цена одного квадратного метра в новостройках российских мегаполисов увеличилась за год на 21 %, до 90,7 тысячи рублей.

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