МВД: Полицейские нашли на месте разделки туши лося оружие и охотничий билет на имя Рашкина

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте разделки туши лося оружие и охотничий билет на имя депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Убитого и разделанного лося ранее нашли в багажнике автомобиля, за рулем которого находился политик Валерий Рашкин. В МВД возбудили уголовное дел по статье "Незаконная охота". Кстати, сдать тест на алкоголь он отказался.
В саратовской полиции позже уточнили ТАСС, что обнаружили в лесополосе недалеко от места разделки туши два чехла от охотничьих ружей, и в одном из них находился охотничий карабин с прицелом ночного видения, а во втором - тренога и патроны. В чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.
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