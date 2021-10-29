132 года назад умер Николай Чернышевский, а в России до сих пор не знают «что делать»

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29 октября 2021, 18:43 Наталья Полянская

132 года назад не стало известного литературного критика, философа и писателя Николая Чернышевского.

Николай Гаврилович Чернышевский родился 24 июля 1828 года в Саратове. Его отец был протоиереем Александро-Невского кафедрального собора. С самого детства мальчик страдал близорукостью, он много читал. До четырнадцати лет он учился под руководством отца. В 1843 году мальчик вступил в саратовскую духовную семинарию, а через два года поступил в Петербургский университет на историко-филологическое отделение философского факультета.

Литературную деятельность он начал в 1853 году, публикуя небольшие статьи в «Отечественных записках». Через год он перешёл в журнал «Современник». В 1855 году в университете он выступил на защите диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», в этой работе он критиковал эстетику идеалистов.

В 1858 году Чернышевский стал первым редактором журнала «Военный сборник». В 1860-е годы Чернышевский стал признанным лидером публицистической школы русского философского материализма. Его главным сочинением является «Антропологический принцип философии».

В 1862 году Николай был арестован и помещён в одиночную камеру под стражей в Алексеевском равелине Петропавловской крепости по обвинению в составлении прокламации под названием «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон».

Через два года его отправили в ссылку на каторжные работы на четырнадцать лет, а затем на поселение в Сибирь.

В 1883 году ему было дозволено вернуться в европейскую часть России в Астрахань, а позже он перебрался в Саратов. Философ заболевает малярией и умирает 29 октября 1889 года на 62-ом году жизни от кровоизлияния в мозг.

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