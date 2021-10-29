День подразделений специального назначения в «ЦВТ им. М.А. Лиходея»

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2021, 18:02 Юрий Мильчинский,

В красивейшем уголке Подмосковья, на территории Рузского городского округа расположено Учреждение «Центр восстановительной терапии для воинов – интернационалистов имени М.А. Лиходея», где на протяжении 35 лет круглый год проходят реабилитацию инвалиды и ветераны боевых действий, а также члены их семей.

Администрация Центра убеждена, что патриотическое воспитание молодежи начинается с бережного отношения государства к ветеранам и инвалидам боевых действий! Нам всем необходимо быть наставниками, передавать молодежи эстафету любви и уважения к Родине, к людям с оружием в руках защищающим ее интересы. И как следствие этого, в «ЦВТ им. М.А. Лиходея» регулярно проводятся Дни Памяти, культурно – массовые и памятно – ритуальные мероприятия, посвященные памятным датам истории Отечества.

Каждое государство имеет специальные подразделения для выполнения важнейших заданий. Такие подразделения есть и в России. Они ликвидируют преступные группы и бандформирования, освобождают заложников, осуществляют розыск и захват чрезвычайно опасных преступников, выполняют иные особо важные задания как на территории России, так и за ее пределами.

24 октября 2021 года – свой праздник отмечала элита Вооружённых сил России – спецназовцы! 71 год назад были созданы подразделения специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба.

Дата события имеет символическое значение. 24 октября 1950 года министр Вооружённых сил СССР и Военный министр СССР, маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский подписал особо секретную директиву № ОРГ/2/395/832, согласно которой к 1 мая 1951 г. необходимо было создать 46 спецназовских рот по 120 военнослужащих. Именно благодаря этой директиве и был создан армейский спецназ. Много раз структура и состав данных подразделений изменялись, но цели и задачи, стоящие перед ними, оставались неизменными.





В «ЦВТ им. М.А. Лиходея» 22 октября 2021 года состоялся комплекс мероприятий, посвященных 71-ой годовщине СПЕЦНАЗА ГРУ ГШ. Инвалиды, ветераны боевых действий, ветераны спецназа, а также члены их семей возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам и жертвам терроризма, минутой молчания почтили память тех, кто с честью и достоинством выполнил свой воинский долг и погиб на полях сражений, память тех, кто ценой своей жизни защитил интересы нашей Родины.



Пожалуй, одним из самых ярких событий этого дня стали показательные выступления воинов-десантников.





Завершился комплекс мероприятий, посвященных 71-ой годовщине СПЕЦНАЗА ГРУ ГШ, большим праздничным концертом.





Человек жив, пока о нем помнят! В стенах «ЦВТ имени М.А. Лиходея» память о павших защитниках Отечества будет жить вечно!!!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости