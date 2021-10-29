Салон массажных кресел «YAMAGUCHI» в Moscow City могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

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29 октября 2021, 17:47

Фото: pixabay.com

Салону массажных кресел «YAMAGUCHI», который работал на территории Moscow City, грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима «нерабочих дней». Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Сергей Михайлов.



«В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона массажных кресел «YAMAGUCHI». Администрацией указанного заведения не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн или приостановление деятельности до 90 суток», - сообщил Сергей Михайлов.



Он отметил, что руководство указанного заведения будет приглашено в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.





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