Ушёл из жизни выдающийся военный нейрохирург, генерал-лейтенант Борис Гайдар

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29 октября 2021, 17:46 Источник: Военно-медицинская академия им. Кирова

Борис Гайдар, фото: vmeda.org

В пятницу ушел из жизни выдающийся нейрохирург, академик РАН, академик Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук, генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар. Гайдару было 75 лет.

На сайте академии сообщается, что прощание с Борисом Всеволодовичем Гайдаром состоится в Петербурге в субботу, 31 октября,в 11.30 в клубе Академии. Похороны пройдут на кладбище Памяти жертв 9 января в 14:30.

Гайдар окончил Алма­Атинский государственный медицинский институт. По окончании вуза был направлен на работу в клиническую больницу Алма-Аты врачом нейрохирургом. В 1972 году добровольно пошел служить в Вооруженные Силы. Он служил в Среднеазиатском военном округе, а затем переведен на должность старшего ординатора нейрохирургического отделения окружного военного госпиталя. Проводил операции по поводу травм, опухолей нервной системы, черепа и позвоночника.

В 1983 году Борис Всеволодович окончил адъюнктуру при кафедре нейрохирургии ВМедА и защитил кандидатскую диссертацию а в 1990 году - докторскую, в которой были раскрыты фундаментальные закономерности церебральной гемодинамики при нейрохирургической патологии головного мозга. Как главный нейрохирург МО РФ разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов, неоднократно выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе.

С 2000 по 2007 гг. Борис Гайдар возглавлял Военно-медицинскую академию.

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