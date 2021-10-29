В Москве прошла конференция «Модель управления похоронным делом. Вектор перемен»

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29 октября 2021, 17:15

Первая отраслевая конференция «Модель управления похоронным делом. Вектор перемен» собрала более 100 представителей ритуальной сферы из разных регионов России. Местом проведения стало недавно открытое здание Учебного центра ГБУ «Ритуал». Участники обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли.

Среди них особняком стоит вопрос о подготовке кадров.

«В России нет ни одного вуза, ни одного колледжа, техникума, который бы готовил специалистов нашей сферы. Для того чтобы быстро и качественно ввести человека в профессию, хотим мы или нет, его надо обучить», – отметил начальник Службы похоронного обслуживания ГБУ «Ритуал» Юрий Шнайдер.

Учебный центр ГБУ «Ритуал» уже начал системную работу в данном направлении и реализует программы по подготовке и повышению квалификации: «Специалист в области похоронного дела», «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Организатор похорон (агент)» и «Заведующий кладбищем».

Много внимания было уделено внедрению новых технологий. Так, в Москве проведена оцифровка архивных книг на всех кладбищах. Данные о 7 миллионах захоронений занесены в базу и в обозримом будущем станут доступны гражданам через специальный сервис. Это облегчит гражданам поиск могил родных и близких.

Также в столице с конца 2020 года выдают электронные паспорта захоронений, которые содержат информацию о самом захоронении и ответственном за него лице.

Озвученные участниками конференции положения передадут в соответствующие органы власти. Депутат Мосгордумы, председатель Совета по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве Александр Козлов пообещал учесть их при проработке вопросов, связанных с профессиональными стандартами «и в целом с процедурой независимой оценки квалификации».

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