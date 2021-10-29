Заммэра Владимир Ефимов: В 2021 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Казахстан вырос почти на 30%

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29 октября 2021, 17:09

Казахстан – традиционный торговый партнёр Москвы. На формирование тесных торговых связей влияет историческая общность с республикой и её членство в Евразийском экономическом союзе. Динамику роста несырьевого неэнергетического экспорта в эту страну озвучил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На данный момент Казахстан является лидером среди импортёров столичной продукции из категории несырьевой и неэнергетической, опередив США и Республику Беларусь. С января по август текущего года экспорт Москвы озвученной категории в эту страну превысил 2 млрд долларов, что на 29,8% больше показателей за аналогичный период 2019 года.

«В денежном выражении несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) за два года вырос более чем на 400 млн долларов», – отметил Владимир Ефимов.

Наиболее значимая категория экспорта в торговле с Казахстаном – промышленные товары. По итогам первых 8 месяцев года экспорт такой продукции превысил 1,8 млрд долларов. Активнее всего Казахстан закупает московское фильтровальное оборудование, жидкостные насосы и электронагревательные устройства.

Экспорт агропромышленного сектора Москвы в Казахстан в этом году составил 269,9 млн долларов. Здесь наиболее востребованы такие категории пищевой продукции, как колбасы, готовые мясные и мучные кондитерские изделия.

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