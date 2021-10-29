В Краснодаре дискуссионный клуб «Точка зрения» провел заседание в новом формате

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2021, 17:07

Встреча дискуссионного клуба «Точка зрения» прошла 27 октября на базе Ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани. Темой общей дискуссии стали взаимоотношения отцов и детей. Участники обсудили разные мнения поколений по вопросам обучения, семейных ценностей и жизненных ориентиров.

Участников дискуссионного клуба приветствовал президент Фонда поддержки гражданского общества Кубани Сергей Петухов.

– Рад, что на нашей площадке мы можем открыто дискутировать на такие злободневные темы. Конфликт «отцов и детей» может трансформироваться, но всегда будет актуален в обществе. Дорогие участники, задавайте интересующие вас вопросы, предлагайте темы для обсуждений и присоединяйтесь к нам снова! Двери нашего дискуссионного клуба всегда открыты, – сказал Сергей Петухов.

Во время обсуждения участники разделились на две команды: «родителей» и «детей». Команды должны были зафиксировать на доске своё мнение относительно заданной модератором темы.

Участие в дискуссии приняла главный консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае Наталия Кулишенко.

Общий язык представителям команд помогли найти сотрудники Центра переговоров и урегулирования споров Елена Морозова и Наталья Надегина, а медиаторы предложили способы решения конфликтных ситуаций и сокращения ценностного разрыва поколений. Также эксперты подняли вопрос особенностей российских миллениалов и разницы в детских воспоминаниях.

Как отметила председатель дискуссионного клуба Мария Князева, заседание дискуссионного клуба прошло в новом формате. Организаторам и участникам удалось максимально отойти от официоза, строго протокола и сделать дискуссию живой, честной и результативной.

– Участники всех возрастов говорят, что получилось круто и необычно. А мы думаем, что сможем сделать еще круче, – подытожила Князева.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости