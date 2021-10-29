Кировский журналист Вадим Комков о вакцинации от COVID-19: Я не верю в чудеса, но верю в собственную статистику

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2021, 19:14

Известный журналист и предприниматель прошел вакцинацию одним из первых.

В Кирове и районах области число заболевших COVID-19 увеличивается. За неделю прирост заболеваемости составил порядка 25 процентов. Среди заболевших не только взрослые, но и дети. Медики бьют тревогу, так как пандемия стала серьезным испытанием для системы здравоохранения. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, необходимо, чтобы вакцинацию прошли 80% жителей региона. Пока на прививки сходили около 40% кировчан.

Тем не менее, многие сознательные кировчане уже проходят ревакцинацию.

- Я в первый же день, когда объявили о такой возможности, записался по телефону на прививку. Первый компонент сделали еще в декабре прошлого года, когда вакцина только поступила в Киров, - рассказывает Вадим Комков. - Перенес вполне терпимо. После каждого компонента вечером поднималась температура, были признаки ОРЗ, но ровно через сутки все симптомы как рукой снимало.

Спустя полгода после второго компонента Вадим решил убедиться в эффективности вакцинации.

- Я сдал анализ крови на антитела. Даже спустя 8 месяцев титр был довольно высоким - около 16 единиц . Знаю, что за это время я точно несколько раз контактировал с заболевшими и не подхватил вирус. Я не верю в чудеса и, честно говоря, не очень - в данные Росстата. Но у меня есть собственная статистика. За время пандемии я потерял несколько товарищей, хороших знакомых, некоторые из них были достаточно молодыми и здоровыми. Лично знаю тех, кто справился с болезнью, но несколько месяцев провел на больничной койке. И все они были не привиты. Среди сделавших прививку, заболевшие тоже есть, но все они перенесли ковид в достаточно легкой форме.

Недавно я сделал прививку от гриппа, а спустя месяц, как рекомендуют медики, пойду на ревакцинацию "Спутником Лайт". Думаю, что это вполне надежная вакцина. В тоже время я за то, чтобы в России допустили к применению все мировые вакцины, а "Спутник" признали на западе. Это снимет многие вопросы недоверия и трудности при выезде за границу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости