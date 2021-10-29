Собянин: Строительство скоропомощного комплекса НИИ Склифосовского завершат в 2022 году

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29 октября 2021, 16:05

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящийся стационарный комплекс Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского.



«Здесь, на территории «Склифа», возводится тоже современный корпус. Если посмотреть по остальным корпусам - самый «молодой» корпус построен был около 40 лет тому назад, конечно, и физически, и морально находится уже в сложном состоянии. Для того чтобы здесь, в «Склифе», оказывали современную, экстренную помощь, требуется создание такого мощного, большого скоропомощного корпуса, который бы обеспечивал комфортное пребывание пациентов, комфортную работу самих врачей. <…> В 2022 году все основные работы должны в этом корпусе быть закончены», - заявил Сергей Собянин.



Он подчеркнул, что несмотря на нерабочие дни, объекты здравоохранения, скоропомощные корпуса продолжают строиться в плановом режиме.



«Скорая помощь является той службой, которая связывает все системы здравоохранения и обеспечивает надежное функционирование. Сегодня скорая помощь вообще работает в режиме серьезной нагрузки. Скоропомощные корпуса - это корпуса, куда везут по экстренной помощи больных. Они разбросаны в действующих сегодня больницах, сделанных по старым стандартам, и многие из них не отвечают современным требованиям», - пояснил мэр Москвы.



Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, корпус будет рассчитан на прием до 200 неотложных пациентов в день, которые смогут получить полный комплекс необходимой помощи.



Приемное отделение скоропомощного корпуса будет работать по принципу «триаж». Поступающих пациентов будут немедленно распределять по трем категориям: «красная» - пациенты в тяжелом состоянии, «желтая» - с пациентами в состоянии средней тяжести и «зеленая» - пациенты, чье состояние стабильно удовлетворительное. Пациенты с подозрением на инфекционное заболевание будут эвакуироваться в профильное медицинское учреждение через изоляционно-диагностические боксы.



Отмечается, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет 40%.



Планируется, что скоропомощные стационарные комплексы будут возведены на территории пяти городских стационарах, расположенных в центре города. На территории больниц, где строятся скоропомощные стационарные комплексы, имеются, либо будут построены в ближайшем будущем, вертолетные площадки для приема санитарного авиатранспорта.





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