В Риге появился айсберг

Сегодня, 29 октября, по реке Даугава, на глазах у изумленных горожан, проплывала огромная льдина. Что бы это значило?
На самом деле данный «шедевр» - айсберг из пластика!
Зачем же он плывет по Даугаве?
На кой, простите, уродливая льдина из пластика на реке?
Оказалось, что это очередная инсталляция, которая имеет глубокий смысл – часть кампании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Как стало понятно, что айсберг – скрытая часть коррупции в Латвии. И скрытый смысл «плавучего изваяния» призван символизировать влияние коррупции на общество.
Что думают латвийцы?
«Видать, Грета Тунберг приплыла к нам рассказывать о глобальном потеплении. Будет толкать речь, как Ленин на броневике!»
«Совсем берега попутали, болезные!»
«Совсем и@? Это латышское искусство? То черти в центре Риги стоят из проводов, то на стене школы голые с@ и рога… Что дальше?»
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости