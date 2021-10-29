В Риге появился айсберг

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29 октября 2021, 15:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 29 октября, по реке Даугава, на глазах у изумленных горожан, проплывала огромная льдина. Что бы это значило?

На самом деле данный «шедевр» - айсберг из пластика!

Зачем же он плывет по Даугаве?

На кой, простите, уродливая льдина из пластика на реке?

Оказалось, что это очередная инсталляция, которая имеет глубокий смысл – часть кампании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Как стало понятно, что айсберг – скрытая часть коррупции в Латвии. И скрытый смысл «плавучего изваяния» призван символизировать влияние коррупции на общество.

Что думают латвийцы?

«Видать, Грета Тунберг приплыла к нам рассказывать о глобальном потеплении. Будет толкать речь, как Ленин на броневике!»

«Совсем берега попутали, болезные!»

«Совсем и@? Это латышское искусство? То черти в центре Риги стоят из проводов, то на стене школы голые с@ и рога… Что дальше?»

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