В Москве работают 70 пунктов бесплатного экспресс-тестирования на ковид

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29 октября 2021, 15:51

Фото: mos.ru

В общественных местах Москвы 29 октября открылись еще 20 точек, где можно будет пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Их общее количество возросло до 70. Горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте делают бесплатный ПЦР-тест.



«Такие пункты мы открываем в местах, куда обычно ходят люди — торговых центрах, МФЦ, также используем транспортно-пересадочные узлы. Механизм уже показал свою эффективность. В день от пяти до семи тысяч человек пользуются этой услугой. Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет пять процентов. Самое важное: тест можно сделать быстро и бесплатно, а горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно берут ПЦР-тест. И через сутки они получают окончательный результат — представляет ли человек опасность для окружающих или нет. На сегодняшний день мы видим, что если быстрый тест положительный, то он подтверждается ПЦР в 70 процентах случаев. Благодаря этому инструменту мы выявили более 2,5 тысячи заболевших коронавирусной инфекцией. Они уже изолировались и начали лечиться, и тем самым мы прерываем цепочку распространения заболевания», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.



Сдать экспресс-тест можно еще в 15 центрах госуслуг (ежедневно с 08:00 до 20:00), а также в вестибюлях нескольких станций метро (с 09:00 до 21:00). Сюда входят станции «Тверская» и «Пушкинская» (рядом с турникетами, выходы № 2–4), «Маяковская» (рядом с турникетами, выход № 1), «Тургеневская» (рядом с кассами, выходы № 3–5), «Хорошевская» (западный вестибюль, выходы № 1–4), «Третьяковская» (перед стеклянными дверями, выход № 2).



Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 опубликован на портале mos.ru. Такой тест можно сдать и во время нерабочих дней. Это абсолютно бесплатно, с собой нужно взять только паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Чтобы сделать тест ребенку, надо иметь его свидетельство о рождении. Дети допускаются к процедуре только в присутствии родителей.



Экспресс-тестирование проводится по той же технологии, что и ПЦР: берут мазок из носа, но для получения результата биоматериал сразу же помещают в специализированный раствор и тест-систему.



Положительный результат экспресс-теста еще не говорит о том, что у человека есть заболевание. В этом случае берут также мазок на ПЦР-исследование — сразу на месте, без очередей и предварительной записи. Платить в таком случае ничего не надо. Точный результат будет известен через один — два дня, он придет в СМС-сообщении и отобразится в электронной медицинской карте. Его нужно будет дождаться дома. Если и он окажется положительным, то к заболевшему направляют врача, который назначит лечение.





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