Правительство Латвии решило, что работодатель может уволить сотрудника без ковид-сертификата

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29 октября 2021, 15:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Правительство премьера Латвии Кришьяниса Кариньша упорно настаивает на том, чтобы работодатель увольнял сотрудников без ковид-сертификата. Сегодня этот вопрос приобрел реальные формы.

Итак, можно ли будет работодателю уволить сотрудника без сертификата возможностей? Иными словами, тот, кто прошел вакцинацию и имеет соответствующий сертификат, может работать, а если нет, то сиди дома! Других вариантов нет!

Специально для Балтийского Бюро «Аргументы Недели» комментарии депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Буквально несколько минут закончилось обсуждение вопроса об увольнении непривитых работников. Есть еще чисто формальные «протоколы», но это скоро вступит в силу – можно увольнять непривитых, без ковид-сертификата. Я поднимала сегодня вопрос о том, что можно же не увольнять людей, которые имеют, например, тесты на антигены. Внесла предложение, чтобы разрешили такие тесты для работы. Меня поддержали и представители профсоюзов, но, увы, этот вопрос даже не хотели рассматривать. Было совершенно понятно, кто в правительстве все решает: правящие! И более ничье мнение не имеет значение. Например, нами, оппозиционерами, был задан вопрос, а почему латвийские сертификаты только для тех, кто привит или перенес болезнь… В других европейских странах в сертификате есть упоминание и результата негативного теста. И это правильно! Мы подняли этот вопрос, но ответ правящих – «удивил»: «Почему нет? Потому и нет! Что непонятно? Голосуем за то, чтобы уволить невакцинированных!» Вот и весь циничный ответ. Я открыто сказала, что невакцинированные пенсионеры, незащищенные «слои» населения могут просто умереть! Так и сказала: «Если не умрут от ковида, то умрут от голода!» Нет работы, могут и отнять пенсии… Мне ответили нагло и цинично, что, мол, никто не умрет! Я поняла сегодня, что правительство Кариньша не будет слушать и говорить с людьми! Не будет! Правящие хотят, извините, «согнуть» народ, запугать, чтобы люди не смели и рта открыть. Видимо, зачем-то это правящим нужно…. Вариантов море. Возможно, что сейчас получены от ЕС деньги и есть условие – вакцинировать всех! Даже тех, кто находится в «зоне риска». А, возможно, есть цель, чтобы люди уезжали из Латвии…. Может, вопрос в территории… Я не знаю, но причины точно есть!»

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