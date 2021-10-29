Алексей Дьяченко о крушении СССР: Можно признать, что система была гнилая, либо приравнять Горбачева и Ельцина к Христу

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29 октября 2021, 15:15 Источник: blog/dyachenko_a

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал о причинах развала СССР. По его мнению, вины первого президента России в крушении Советской империи не было.



«У меня сразу вопрос, который раздражает всех фанатов СССР и на который они не могут ответить. Если все было так здорово, так почему все развалилось? Если развал СССР организовали американцы, то следует тогда признать их систему качественно более эффективной. И признать, что в конкурентной борьбе мы проиграли. Если виноваты внутренние враги (обычно ими считаются демократы, Горбачев и Ельцин), то тогда надо признать этих врагов фигурами библейского масштаба. Представляете, огромную страну развалили всего несколько человек! Что же это за система, если несколько человек её могут развалить изнутри?!



Тут два варианта. Либо признать, что система была гнилая и не имела степеней защиты, либо приравнять Горбачева и Ельцина к Христу. Третьего варианта нет. Выбирайте из этих двух», - заявил бывший зять экс-президента России.



Он отметил, что советские граждане не поднялись на защиту своей страны и никаких серьёзных выступлений ради спасения СССР не наблюдалось ни в Москве, ни в регионах.



«Где-то на Манежной площади в окружении 10 сторонников шумел Жириновский, где-то на улице разгуливал Анпилов с десятком его бабушек. Вот, собственно, и вся поддержка СССР. Немного для страны, население которой приближалось к 300 миллионам», - добавил Дьяченко.



Он отметил, что в принятых Беловежских соглашениях говорилось об объединённом командовании войсками, об общем военно-стратегическом пространстве, об открытости границ и о свободе передвижения граждан.



«Беловежская конструкция – это Союз без невнятного Горбачева, который на тот момент утратил всю власть, привёл страну к финансовому банкротству. Надо просто было взять на себя смелость признать, что Горбачёв должен уйти, ибо он был не готов принимать решения. Горбачев просто превратился в тормоз», - считает бывший зять Ельцина.



По его мнению, заменить Горбачева на «кого-то другого», а СССР оставить, возможности тогда не было.



«Кто имел реальный политический вес тогда, чтобы возглавить Союз? Только Ельцин. И некоторые депутаты прокидывали тогда такую идею. Но мысль о Ельцине во главе СССР вызвала сильнейшую аллергию в союзных республиках. Ни Украина, ни Казахстан на это были категорически не согласны», - отметил Дьяченко.



Он считает, что, теоретически, спасти СССР могла армия, но при этом «за всю российскую историю военные открыто никогда не брали власть в стране».



«Министром обороны СССР после революции августа 1991-го стал маршал авиации Евгений Шапошников. Под каким-то красивым предлогом (праздновали чей-то юбилей или отмечали какую-то дату) Ельцин приехал к Шапошникову в министерство. В разгар веселья отошёл с ним поговорить. Задал один вопрос: «Евгений Иванович, Вы со мной?» Сказать «нет» самому популярному на тот момент политику в стране Шапошников не мог», - вспоминает бывший зять Ельцина.



По его мнению, после событий августа 1991 года шансов сохранить СССР практически не осталось.



«Так что Ельцин не разваливал империю. Он просто зафиксировал её уже свершившийся крах. И принял единственное решение, разумное и возможное в тот исторический момент», - заключил Дьяченко.





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