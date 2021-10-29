Миграционные чиновники пересмотрят порядок регистрации граждан

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29 октября 2021, 15:03

Специалисты Института стран СНГ совместно с представителями Главного управления МВД по вопросам миграции обсудили проблемы регистрации приезжающих в страну иностранцев, а также россиян, переезжающих из одного региона в другой.



В обсуждении приняли участие эксперты Форума переселенческих организаций, которые подтвердили, что миллионы приезжих вынуждены идти на теневой рынок, чтобы получить разрешительные документы. Без регистрации люди не могут получить пособия, официально трудоустроиться на работу. Пожилые теряют возможность оформления пенсии.



В сложной ситуации оказываются и участники государственной программы по переселению соотечественников. Если полицейская проверка обнаруживает, что такие граждане живут не по адресу, переселенца лишают статуса и депортируют из страны. Существующий в России институт регистрации не выполняет своей функции. Государство фактически не имеет информации о месте проживания граждан.



МВД против регистрации граждан в нежилых помещениях и по адресу работодателей. Это приведёт к появлению компаний-однодневок, которые будут оформлять документы за деньги. Нормы о регистрации будут корректироваться, расширится список имеющих право на уведомительный характер и усилится контроль над арендодателями.

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