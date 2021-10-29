Муниципалитет Челябинской области стал победителем всероссийского конкурса

Долгодеревенское сельское поселение представило на конкурс «Лучшая муниципальная практика» проект по внедрению «умного освещения».
Как рассказал глава поселения Александр Желтов, было заменено 848 устаревших уличных фонарей в 6 населенных пунктах. Проект не потребовал вложения бюджетных средств, так как работы были выполнены в рамках энергосервисного контракта. Долгодеревенскому было присуждено 5 место и 3 миллиона рублей. Грант будет направлен на организацию детских игровых площадок.
Как прокомментировала заместитель министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Екатерина Давыдова, номинации по цифровизации городской среды и ЖКХ появились во всероссийском конкурсе в 2020 году. С этого момента Челябинская область стала подавать заявки по этим направлениям. В прошлом году Кременкульское сельское поселение заняло первое место с проектом уличного освещения и получило дотацию в 25 миллионов рублей. Денежные средства были направлены на создание общественных пространств.
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