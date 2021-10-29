Организовать Чемпионат России по боксу среди женщин помогут 70 волонтеров

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2021, 13:18 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Набор добровольцев ведется до 8 ноября.

Оргкомитет турнира объявил о наборе волонтеров для помощи в проведении соревнований. Подать заявку можно на сайте https://forms.gle/A8XwvzwWhwy2hq9s5. Подробная информация опубликована в группе «ВКонтакте» – «Я волонтер Южного Урала».

Сообщается, что волонтеры будут встречать гостей, они будут участвовать в деятельности пресс-центра и работе со зрителями, участниками. Еще одна важная функция добровольцев — обеспечение санитарно-эпидемиологических норм: термометрия, проверка QR-кодов, масочного режима и соблюдения социальной дистанции.

«Челябинск славится высокой организацией спортивных чемпионатов российского и международного уровней, — прокомментировала руководитель волонтерского корпуса чемпионата Ирина Чиркова. — Одним из критериев оценки участников, гостей и представителей спортивных федераций является работа волонтерского корпуса на состязаниях. Наши добровольцы не только создают хорошее настроение, всегда готовы помочь, но и в условиях пандемии следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, чтобы каждый участник смог безопасно для здоровья насладиться настоящим спортивным праздником».

Добавим, что чемпионат будет проходить с 26 ноября по 2 декабря. Информационный партнер события — медиахолдинг «Гранада Пресс».

0+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости