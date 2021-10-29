Андрей Бочкарев: Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории ТПУ «Некрасовка» готов на 45%

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29 октября 2021, 13:12

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Некрасовка» завершено на 45%.



«В настоящий момент в рамках строительства ФОКа на территории ТПУ «Некрасовка» завершены монолитные работы, также на финальную стадию вышли кровельные работы и устройство внутренних перегородок. Общую степень готовности объекта оцениваем в 45%», - отметил Бочкарев.



Он уточнил, что площадь спортивного комплекса составит более 21 тыс. кв. м, в его состав войдет 12 функциональных зон.



«Это будет самый крупный спортивный объект в Некрасовке и настоящий центр притяжения для жителей района. Здесь расположится крытый каток, бассейн, универсальные спортивные залы для занятий игровыми видами спорта, зал единоборств, экстрим-парк, открытая зона воркаута, шахматный клуб и другие помещения для занятий различными видами спорта», - добавил Бочкарев.



По словам исполнительного директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» (один из операторов программы развития ТПУ в столице) Альберта Суниева, каждый новый проект ТПУ рассматривается с точки зрения развития не только транспортной инфраструктуры, но и района в целом.



«Большое внимание в этом проекте уделено формированию качественной городской среды. «Некрасовка» объединит в себе функции транспортного хаба и новой точки притяжения для жителей. Так, проектом планировки предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра с кинотеатром и храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Для комфорта горожан мы также предусмотрели благоустроенный парк», - отметил Суниев.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщили, что ТПУ «Некрасовка» объединит одноименную станцию Некрасовской ветки метро и маршруты наземного городского транспорта. Пассажиропоток ТПУ ориентировочно составит не менее 25 млн человек в год.





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