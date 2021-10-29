Эксперты Общественной палаты ответили на вопросы о переписи населения на Кубани

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2021, 12:30

В российских регионах продолжается перепись населения. В нынешнем году она проходит в новом цифровом формате, то есть участие в переписи можно принять на портале госуслуг, или заполнив электронную анкету на планшете вместе с переписчиком.

В связи с этим у жителей Кубани возникают вопросы о переписи населения, которые они адресуют в краевую Общественную палату. На вопросы кубанцев отвечает зампредседателя ОП КК, первый проректор Кубанского госуниверситета, доктор социологических наук Темыр Хагуров.

– Говорят, что анкеты анонимные, а данные конфиденциальны. А если я переписываюсь через Госуслуги, там же есть все мои данные: ФИО, дата рождения, паспортные и все остальное. Можно ли в данном случае говорить об анонимности?

Темыр Хагуров:

— Данные собирают для формирования статистики. То есть, важны сами данные, а не их принадлежность конкретному лицу. На «Госуслугах» говорится: «Ответы на вопросы переписи защищены с первой секунды. Вся информация шифруется». Это значит, прежде чем попасть в «общий котел» (базу Росстата), все анкеты обезличиваются. Кроме того, правительство РФ утверждает, что передача информации в другие ведомства, например в налоговую или полицию, категорически исключается.

– Переписчик попросил паспорт. Нужно ли показывать ему документы?

Эксперт:

— Переписчик не имеет права просить у вас документы. Переписной лист заполняется только со слов гражданина.

– Анкеты заполняются «на веру» и проверить достоверность данных невозможно, для чего вообще нужна перепись?

Темыр Хагуров:

— Перепись нужна, чтобы планировать внутреннюю политику страны. Например, после всесоюзной переписи 1926 года открылись три тысячи заводов: данные позволили понять, где именно их следует размещать и кто будет на них работать. А после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.

Напомним, всероссийская перепись населения 2021 года продлится до 14 ноября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости