Хочешь выжить - спроси меня как

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29 октября 2021, 11:27

Помните, в 90-е годы улицы крупных городов были наводнены молодыми людьми в строгой одежде со значком «Хочешь похудеть - спроси меня как!»? Они без устали рекламировали и продавали «Гербалайф». Прямо скажем, приставали к прохожим, пассажирам в транспорте, покупателям в магазинах. И даже успешно находили последователей, которым цепляли на грудь соответствующий значок.



А почему бы Минздраву не запустить такой же маркетинг в плане вакцинации населения от острой коронавирусной инфекции SarsCov-19? В день на лечение от коронавируса в стране тратят 1 млрд рублей! Если добровольцам, которые будут убеждать население вакцинироваться и за руку отводить в прививочные пункты, платить как в сетевом маркетинге, может нам быстрее удастся достичь коллективного иммунитета, сэкономить с этого миллиарда рублей хотя бы половину?



Помимо медицинского, здесь есть и экономический эффект. Представляете, сколько человек будет задействовано в этой кампании? Резко снизится безработица, вырастут доходы населения, повысится покупательская способность, снизится закредитованность, выплатятся ипотеки, вырастет наше всё - ВВП. Россия становится первой экономикой в мире. К нам начнут обращаться за опытом развитые западные страны и умолять прислать волонтёров для ускорения вакцинации населения «Спутником V»! Они будут зарабатывать доллары и евро, которые потекут в Россию и ещё выше поднимут ВВП. Российские вакцины будут продаваться в мире на уровне нефти и газа. С таким ВВП нам уже не нужно будет работать, всем выплатят вменённый доход и отправят на Канары!



А правительству следует учредить орден «Вакцинатор» I, II, III, IV степеней, а вместо реестра иностранных агентов завести реестр ативаксеров со всеми вытекающими последствиями. Мир, наконец, избавится от масок, перчаток, антисептиков, QR-кодов, пограничных ограничений, локдаунов, карантинов. Без масок люди будут чаще целоваться. Повысится рождаемость, увеличится продолжительность жизни. Население России превысит население Китая. Пустующие земли будут освоены, вырастут новые города. Мигранты в слезах уедут. А всего то для этого нужно - хотеть выжить и спросить меня как!



В.П.

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