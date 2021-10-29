Эльвире Набиуллиной исполняется 58 лет

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29 октября 2021, 11:12 Наталья Полянская

Эльвира Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе. Её отец работал шофером, а мать аппаратчицей на приборостроительном производстве. Девочка училась в школе и была круглой отличницей. В 1986 году с отличием окончила экономический факультет МГУ. А в 1990 году она окончила аспирантуру МГУ на кафедре истории народного хозяйства экономических учений.



С 1991 по 1992 год Эльвира являлась главным специалистом дирекции постоянного комитета управления научно-промышленного Союза СССР по вопросам экономической реформы. В 1996 году Набиуллина была заместителем начальника Департамента экономической реформы министерства экономики Российской Федерации.



С сентября 2007 по май 2008 года Эльвира Набиуллина являлась министром экономического развития и торговли Российской Федерации. А до 2013 года она работала помощником Президента Российской Федерации по экономическим вопросам.



В 2013 году Госдума приняла решение о её назначении на должность председателя центрального банка Российской Федерации. Набиуллина стала первой женщиной в должности главы центрального банка страны, входящей в большую восьмерку.



Эльвира Набиуллина владеет французским и английским языками. Кроме того, разбирается в искусстве и предпочитают классическую музыку.



Во время учебы в аспирантуре МГУ она вышла замуж за преподавателя кафедры истории народного хозяйства и экономических учений, впоследствии он стал ректором национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

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