Южноуральцам предлагают рассказать о традициях и обычаях народов региона
29 октября 2021, 09:24 Татьяна Михайлова
В Челябинской области стартовал онлайн флешмоб #народыЮжногоУрала. Он посвящен Дню народного единства и призван показать уникальную и самобытную культуру народов.
Чтобы стать участником флешмоба, нужно опубликовать пост в социальных сетях, в котором рассказать о национальном блюде, народном танце, промысле или других традициях. Пост должен содержать соответствующие текст, фото или видео, его нужно сопроводить хештегами #народыЮжногоУрала и #МыЕдины.
Лучшие работы опубликуют в официальных сообществах правительства Челябинской области в соцсетях.
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