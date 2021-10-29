Аргументы Недели Общество 13+

Туроператоры оценили возможность падения цен на билеты в Египет

, 09:47

Туроператоры оценили возможность падения цен на билеты в Египет
Фото: pixabay.com

Российские туроператоры оценили возможность снижения стоимости путевок в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Говорят, что запуск чартерных рейсов в Египет, который состоится 9 ноября, почти не отразится на стоимости туров. Это объясняется тем, что падение цен на авиаперелет в составе пакета компенсируется за счет подорожания проживания.

Туристические компании подчеркнули, что прежде всего рост цен на размещение в отелях связан с дефицитом мест, который может продлиться как минимум до середины ноября.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Кулеба заявил, что Украина применила в Донбассе беспилотник в целях самозащиты

Кулеба заявил, что Украина применила в Донбассе беспилотник в целях самозащиты

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг заявил, что ВСУ Украина ничего не нарушила, применив в Донбассе якобы в целях самообороны турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar ("Байрактар").

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Экономика

Происшествия

Экономика

Общество

Здоровье

В мире

В мире

Общество

В мире

Общество

Происшествия