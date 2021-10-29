Туроператоры оценили возможность падения цен на билеты в Египет
29 октября 2021, 09:47 Анастасия Иванова
Российские туроператоры оценили возможность снижения стоимости путевок в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Говорят, что запуск чартерных рейсов в Египет, который состоится 9 ноября, почти не отразится на стоимости туров. Это объясняется тем, что падение цен на авиаперелет в составе пакета компенсируется за счет подорожания проживания.
Туристические компании подчеркнули, что прежде всего рост цен на размещение в отелях связан с дефицитом мест, который может продлиться как минимум до середины ноября.
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