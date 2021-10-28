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28 октября 2021, 22:48 Источник: РИА Новости

George Zakharchuk, globallookpress.com

Международный аэропорт Сочи из-за COVID-19 введет новые ограничения на период нерабочих дней. РИА Новости предупреждает о введении ограничений в воздушной гавани черноморского курорта со ссылкой на пресс-службу оператора кубанских аэропортов "Аэродинамика".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее объявил, что с 30 октября по 7 ноября доступ в развлекательные заведения региона будет возможен по QR-коду или со справкой для переболевших коронавирусной инфекцией нового типа, а массовые мероприятия приостановят.

"С 30 октября по 7 ноября посещение ресторанов, баров, кафе и столовых (в аэропортах Сочи и Анапа) лицами без уникального личного QR-кода запрещено. Их обслужат только на вынос", - заявил глава региона.

Как объяснил Кондратьев, сотрудники заведений общепита будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом.

Кубанский губернатор подчеркнул, что бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.

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