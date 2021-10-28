Почему Цукерберг объявил о переименовании Facebook на Meta

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28 октября 2021, 22:28 Источник: РБК

Марк Цукерберг, фото: facebook.com

Марк Цукерберг сообщил о переименовании Facebook на Meta. Ребрендинг проводится, поскольку соцсеть намерена продемонстрировать, что корпорация не только одна соцсеть, но и владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других активов.

В интервью изданию The Verge Марк Цукерберг рассказывал, что мечта создать «метавселенную» родилась у него еще в школе. Одна из вещей, которую он хотел построить — «ощущение материализованного интернета, в котором люди могли бы находиться в окружающей среде, телепортироваться в разные места и быть с друзьями».

Как он полагает, что сокращение дистанции создаст больше возможностей для людей: можно будет выполнять самые разные работы, появятся новые рабочие места и новые формы развлечений.

В середине октябре это издание со ссылкой на свои источники писало, что Facebook планирует изменить название компании, чтобы лучше отразить ориентацию на «метавселенную».

Марк Цукерберг написал сегодня: «В метаверсе вы сможете делать почти все, что только можете себе представить: собираться с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить, а также совершенно новые впечатления, которые не совсем соответствуют тому, как мы думаем о компьютерах или смартфонах».

Своих детей-малышей он уже учит программировать.

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