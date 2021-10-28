С евродепутата, экс-мэра Риги могут снять депутатский иммунитет

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28 октября 2021, 21:52 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Комитет по правовым вопросам ЕП рекомендует снять депутатский иммунитет с Нила Ушакова. Вопрос будет рассмотрен в ноябре.

Да, вполне вероятно, что с евродепутата, экс-мэра Риги Нила Ушакова может быть снят депутатский иммунитет.

Радости, конечно, у Нила Валерьевича мало.

«Хочу поблагодарить членов Юридического комитета ЕП и докладчика за их высокопрофессиональный подход. Пока данное дело рассматривается в соответствии с процедурой, единственное, что я хотел бы добавить – это то, что все расследование касается самодельного альбома с вклеенной внутри видеокамерой, найденного на полке с подарками в моем рабочем кабинете, который был предоставлен мне в пользование. Этот альбом был назван стратегическим объектом. Я сам этот «альбом-стратегический товар» не видел, им не пользовался, к нему не прикасался. И до сих пор не могу понять, почему меня не признали потерпевшим в этом деле», - заявил г-н Ушаков.

Комментарии латвийского политолога Яниса Григалиса:

«Мы уже обсуждали эту тему. Около года назад, если память мне не изменяет. Я тогда высказал свое мнение вашему изданию: предполагал, что г-ну Ушакову «снимут» иммунитет. И тогда правоохранительные органы будут разбираться – виновен или нет. Но он сможет продолжить свою карьеру евродепутата, так как ему такую возможность предоставила Латвия. Дело, думаю, будет долгое… Он прекрасно сможет участвовать в следующих выборах. Впрочем, посмотрим…»

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