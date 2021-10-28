АвтомобильTesla 21-летнего сына миллиардера Александра Скороботько разбился в ДТП в Новой Москве

Владельцем новейшего автомобиля Tesla Model S Plaid, разбившегося у станции метро «Прокшино» в Новой Москве, является 21-летний сын миллиардера и бывшего депутата Госдумы Александра Скороботько Иван. Подробности о ДТП со ссылкой на очевидцев описал Telegram-канал Baza.
Tesla мчалась на высокой скорости, водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в фонарный столб. После машина вспыхнула и сгорела.
По мнению очевидцев, Tesla Model S Plaid летела со скоростью 200 километров в час. Пострадал водитель Tesla, у него травма ноги.
Полыхающую машину сняли на видео, запись оказалась в сети.
Машина этой модели стоит порядка восьми с половиной рублей. Эксперты считают ее одним из самых быстрых и безопасных автомобилей в своем классе.
Александр Скоробогатько – владелец аэропорта «Шереметьево».
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