АвтомобильTesla 21-летнего сына миллиардера Александра Скороботько разбился в ДТП в Новой Москве

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28 октября 2021, 20:52 Источник: Московский комсомолец

фото: pixabay.com

Владельцем новейшего автомобиля Tesla Model S Plaid, разбившегося у станции метро «Прокшино» в Новой Москве, является 21-летний сын миллиардера и бывшего депутата Госдумы Александра Скороботько Иван. Подробности о ДТП со ссылкой на очевидцев описал Telegram-канал Baza.

Tesla мчалась на высокой скорости, водитель не справился с управлением, и автомобиль врезался в фонарный столб. После машина вспыхнула и сгорела.

По мнению очевидцев, Tesla Model S Plaid летела со скоростью 200 километров в час. Пострадал водитель Tesla, у него травма ноги.

Полыхающую машину сняли на видео, запись оказалась в сети.

Машина этой модели стоит порядка восьми с половиной рублей. Эксперты считают ее одним из самых быстрых и безопасных автомобилей в своем классе.

Александр Скоробогатько – владелец аэропорта «Шереметьево».

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