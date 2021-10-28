Заммэра Ефимов: Москва вошла в двадцатку ведущих мегаполисов мира рейтинга Kearney

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28 октября 2021, 19:27

За последний год Москва улучшила свои позиции в Рейтинге глобальных городов (Global Cities Index 2021) международной консалтинговой компании Kearney. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в этом году столица вышла на 18 место.

Рейтинг компании Kearney оценивает уровень глобализации 156 городов мира, а также такие показатели, как человеческий капитал мегаполиса, уровень городского управления, состояние информационной и бизнес-среды, развитие культуры.

На протяжении девяти лет Москва занимает уверенные позиции в первой двадцатке рейтинга, а в этом году ей удалось опередить Рим, Торонто и Амстердам.

«Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира – это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций и высокого уровня развития культуры и спорта. Например, столица удерживает первое место среди мировых городов по количеству музеев. Авторы доклада также отмечают успехи городов в развитии цифровой экономики и передовых технологий, которые в условиях пандемии стали главными драйверами положительных изменений позиций городов в рейтинге», – отметил Владимир Ефимов.

В отдельных категориях Москва стала лидером. Например, она заняла первое место по развитию сектора здравоохранения и числу университетских бизнес-инкубаторов.

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