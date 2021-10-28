Салонам «Билайн» и «Мегафон» на Новом Арбате грозит штраф до 1 млн рублей за нарушение режима «нерабочих дней»

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28 октября 2021, 18:53

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Салону оптики «Айкрафт» и салонам мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом Арбате грозит штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима «нерабочих дней». Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.



«В Москве с 28 октября по 7 ноября 2021 года действует режим «нерабочих дней», во время которого ужесточены антикоронавирусные ограничения. В ходе обследования, проведенного сотрудниками ОАТИ, были выявлены факты работы салона оптики «Айкрафт», салона мобильной связи «Билайн», «Мегафон» по адресу ул. Новый Арбат, д. 13. Администрацией указанных заведений не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу в случае установления фактов причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток»,- сообщил Андрей Поплавский.



Он отметил, что руководство заведений будет приглашено в инспекцию для установления дополнительных обстоятельств и составления протокола.



Поплавский также добавил, что в ходе рейда по ТЦ «Ереван плаза» ОАТИ нарушений не выявило.



«В ходе рейда инспекторами были обследованы объекты торгового центра «Ереван плаза». Действующий на территории кинотеатр «Синема стар» и фитнес-клуб «Алекс фитнес» были закрыты, нарушений не выявлено. В магазине «Азбука вкуса» нарушений также не было, посетители и персонал магазина были в средствах индивидуальной защиты»,- уточнил инспектор.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В указанный период в столице приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.





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